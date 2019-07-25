Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья

Во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг, 25 июля, обрушилась стена трехэтажного дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья. Информацию предоставили очевидцы случившегося.

Обрушение произошло на втором этаже жилого дома, расположенного в поселке Рахья по адресу: Октябрьская улица,1. Как сообщает сегодня информационный портал 47news, это здание построили около двух лет назад в рамках программы переселения из аварийного жилья.

К настоящему моменту данных о пострадавших в результате инцидента не поступало. Точная причина обрушения пока не установлена.