Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья
25 июля 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг, 25 июля, обрушилась стена трехэтажного дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья. Информацию предоставили очевидцы случившегося.
Обрушение произошло на втором этаже жилого дома, расположенного в поселке Рахья по адресу: Октябрьская улица,1. Как сообщает сегодня информационный портал 47news, это здание построили около двух лет назад в рамках программы переселения из аварийного жилья.
К настоящему моменту данных о пострадавших в результате инцидента не поступало. Точная причина обрушения пока не установлена.