В Черногории утонула российская туристка

Неподалеку от пляжа Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщило национальное телевидение страны со ссылкой на экстренные службы региона.

Как отмечается, пожилой женщине было 74 года. Согласно информации Оперативного коммуникационного центра, пенсионерка утонула в Адриатическом море, на ее теле не было обнаружено каких-либо следов насилия.

Известно, что женщина погибла во время купания. Прибывшие на место медики не смогли спасти россиянку, врачам пришлось лишь констатировать смерть. В настоящий момент полиция расследует подробности случившегося.