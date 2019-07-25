В Санкт- Петербурге в доме с 9-го этажа рухнул лифт

Вечером в среду, 24 июля, в Санкт -Петербурге в экстренные службы поступило сообщение о падении лифта с пассажирами в доме на улице Будапештская. Отмечается, что лифт рухнул с десятого этажа.

Согласно источнику, лифт упал на первый этаж с тремя пассажирами около 22.00 в 13-й парадной дома № 114 по Будапештской улице. В результате происшествия пострадавших нет, все пассажиры отказались от госпитализации, - передаёт портал "78.ru"

По словам очевидцев, в кабине находились двое подростков и мужчина.

В районной администрации сообщили, что лифт не упал, а в какой-то момент "застопорился", на каком этаже это произошло не уточняется.