Мальчика, который спасал детей из пожара в Хабаровском крае, представят к госнаграде

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что 10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми" представят к государственной награде. Инцидент произошёл, во вторник, 23 июля, погибли четверо детей, более 10 пострадали.

"Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку... Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда", - передаёт слова губернатора ТАСС.

Ранее жители Хабаровского края составили петицию с просьбой отметить подвиг мальчика. Ребёнок получил тяжёлые ожоги, после чего скончался в больнице.