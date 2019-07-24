В жилом доме в Москве рухнул потолок

В одном из жилых домов в центре столицы обрушился потолок. Сообщается, что происшествие произошло на Фрунзенской набережной в многоквартирном доме.

По данным РенТВ, обрушение могло произойти из-за шумной вечеринки, которую несколько молодых людей устроили в подъезде жилого дома. Официального подтверждения произошедшего пока не поступало, о количестве возможных жертв также не известно. Сообщается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.