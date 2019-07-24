Видео: в Перми чиновница испинала бездомного

В Перми сотрудница краевого управления Росреестра ногами отпинала бездомного, который уснул рядом со входом в здание. Очевидцами произошедшего стали местные жители, записавшие все на видео.

На кадрах отчетливо видно, как женщина бьет бомжа ногами, требуя, чтобы он "ушел от памятника архитектуры": "Понимаете, он задушил всех девочек, невозможно дышать", - объяснила чиновница свои действия.

По ее словам, сотрудники, работающие в здании, являющимся памятником истории архитектуры, неоднократно обращались в правоохранительные органы с проблемой бомжей, однако пока все безрезультатно.

Видео предоставлено телеканалом РенТВ