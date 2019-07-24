Велосипед за 175 тысяч рублей украли у пенсионера в Подмосковье

Велосипед стоимостью почти две сотни тысяч рублей украли у пенсионера в Солнечногорске, как передает пресс-служба областного главка МВД.

64-летний мужчина оставил велосипед в подъезде на Банковской улице, пишет сайт Подмосковье сегодня. В полиции сообщили, что сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей. Похитителя задержали и завели дело о краже, предусматривающее до 10 лет тюрьмы.

Также, как сообщает портал oane.ws, специалисты составили список хитрых уловок, на которые чаще всего попадаются любители мототюнинга. Выяснилось, что после ремонта или установки «прямоточного» выхлопа или воздушного фильтра не всегда требуется изменение настроек транспорта.