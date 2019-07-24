В Люберцах собака покусала велосипедистку

16-летняя девушка каталась в деревне Часовня недалеко от Люберец. В ворота одного из домов въезжал автомобиль. Неожиданно с участка выскочила собака и вцепилась в ее ногу.

"Вышел мужчина, не оказал мне никакой помощи, просто ушел и закрыл за собой ворота. Мне потом сообщили, что это был родственник хозяев дома, он приехал, ничего никому не сказав, поэтому собака была не на цепи и выбежала", - рассказала пострадавшая. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня. Прохожие вызвали девушке скорую помощь, которая отвезла ее в Люберецкую больницу. Ей наложили швы.

Также, как сообщает портал oane.ws, в Омской области в населенном пункте Мельничное женщина умерла после нападения быка. Выяснилось, что животное повредило жительнице бедренную артерию.