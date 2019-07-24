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Из Хабаровска в подтопленную Амурскую области вылетели спасатели

24 июля 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из Хабаровска в подтопленную Амурскую области вылетели спасатели

Два вертолета – Ми-26 и Ми-8 – вылетели из Хабаровска в Амурскую область. На борту вертолетов – спасатели в составе аэромобильной группировке Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всего из краевой столицы в подтопленное Приамурье отправились 60 человек. В соседнем регионе введен режим ЧС для пяти районов.

Решение об отправлении подмоги было принято связи с неблагоприятными прогнозами и ожидаемым ухудшением гидрологической ситуации в Амурской области. Хабаровские спасатели оснащены плавсредствами, гидрокостюмами, а также световыми башнями на случай, если придется работать в темное время суток.

Кроме того, сотня спасателей движутся в Благовещенск в составе автомобильной колонны. Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что домой спасатели вернутся только после того, как стабилизируется обстановка.

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