В Самарской области поезд въехал в легковушку

В среду, 24 июля, в Самарской области на 18 километре перегона Тольятти-Химзаводская легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде. Отмечается, что поезд врезался в правую заднюю часть машины.

"Машина по кругу замята. Локомотив без повреждений. Женщина от госпитализации отказалась", - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре РИА Новости.

Уточняется, что поезд следовал из Тольятти в Адлер. Женщина на автомобиле Chevrolet Spark хотела проехать переезд на запрещающий сигнал, но не успела. Согласно источнику, задержка поезда из-за ДТП составила около 30 минут.

Информация о состоянии пострадавшей и степени тяжести травм не сообщается.