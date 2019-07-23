СМИ сообщили имя погибшего россиянина в аварии с вертолетом в Италии

Стало известно имя погибшего россиянина во время крушения вертолёта Robinson R66 в Средиземное море недалеко от острова Горгона в 10 км от суши. Инцидент произошёл в понедельник, 22 июля.

Согласно источнику, в ходе поисковой операции спасатели сначала не обнаружили тело мужчины, который являлся владельцем транспортного средства. Позже выяснилось, что вторым пассажиром был 37-летний дайвер Максим Сычев.

Личность женщины, которая тоже находилась в салоне, определить ещё не удалось, - передаёт издание "La Repubblica".

Отмечается, что посольство РФ в Италии находится в постоянном контакте с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что тело женщины было обнаружено рядом с вертолётом после происшествия. Воздушное судно вылетело из тосканской Форте-деи-Марми.