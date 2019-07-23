Руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в Екатеринбурге были задержаны двое подозреваемых, которые положили предмет, похожий на взрывное устройство на пути следования кортежа Владимира Путина. Инцидент произошёл 9 июля по дороге в аэропорт Кольцово.

"Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха - это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины", - передаёт его слова РИА Новости.

Горелых рассказал, что мужчин задержали на следующий день после инцидента. На допросе они признались, что хотели проверить оперативность полицейских.

Уточняется, что мужчины обмотали изолентой и проводами обувную коробку, в которой находились бутылки и камни, после чего выложили предмет на дорогу, - сообщает "Znak.com".