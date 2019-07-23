В ДТП под Пензой пострадал пятилетний ребёнок

Во вторник, 23 июля, в Пензенской области на 9 километре автодороги Пенза - Шемышейка столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе пятилетний ребёнок.

Уточняется, что ДТП произошло в 10.35 по московскому времени.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили Chevrolet Lanos под управлением 25-летнего водителя и Ford Kuga под управлением 59-летнего мужчины", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что водитель и четыре пассажира Chevrolet и два пассажира Ford получили телесные повреждения. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести травм неизвестна.

Отмечается, что трое человек, в том числе 5-летний мальчик отпущены из больницы.

Проводится проверка, выясняются детали происшествия.