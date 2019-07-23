В Москве женщина попыталась выпрыгнуть из летящего самолёта

В московском аэропорту Шереметьево женщина захотела выйти из самолёта, когда он заходил на посадку. Для этого она решила воспользоваться аварийным выходом.

Boeing 735 вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Сообщается, что борт заходил на посадку в Шереметьево после рейса «Санкт-Петербург - Москва», когда одна из пассажирок совершила попытку открыть аварийный выход и покинуть самолёт, передаёт РенТВ.

Остановить женщину смогли другие пассажиры авиасудна. В Москве после приземления её доставили в местное отделение полиции, откуда было решено отправить дебоширку в психиатрическую лечебницу.