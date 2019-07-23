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Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян

23 июля 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения в виде запрета определенных действий одной из трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца.

Речь идет о девушке по имени Мария. Известно, что заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку обвиняемая является несовершеннолетней. Позже будут рассмотрены ходатайства в отношении двух других сестер Хачатурян, сообщает во вторник, 23 июля, ТАСС.

Напомним, девушкам уже предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие, однако, указывает, что сестер на это действие спровоцировало поведение их отца – Михаила Хачатуряна.

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