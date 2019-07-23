В Крыму турист попал под катер и остался без голени

В Алуште мужчина, заплывший в море далеко от берега, попал под катер Redlan. Соответствующую информацию во вторник предоставили в пресс-службе регионального линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что плывущий мужчина был незаметен для двигавшегося катера. 48-летний отдыхающий находился в 120 метрах от берега, хотя разрешенная зона составляет 35 метров. Он не обозначил себя ярким буйком, который обратил бы на себя внимание капитана, передает ТАСС.

Медики, осмотревшие пострадавшего, диагностировали у него травматическую ампутацию голени левой ноги. Данных о состоянии мужчины пока не поступало.