В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере

В понедельник, 22 июля, около 9 часов вечера (13.37 по московскому времени) на горнолыжном курорте "Холдоми" в Хабаровском крае в результате пожара в палаточном городке погиб ребенок, ещё несколько людей пострадали.

Отмечается, что пострадали девять человек, из них четверо детей, все были отправлены в больницу. По словам врачей, у пострадавших зафиксированы ожоги и отравление продуктами горения, - передаёт "Интерфакс".

В экстренных службах уточнили, что к прибытию пожарных 20 из 26 палаток уже сгорели. Всего на территории находилось 189 детей.

После происшествия детей разместили в домиках для отдыха, - передаёт РЕН ТВ.