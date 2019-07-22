В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
22 июля 2019, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 22 июля, около 9 часов вечера (13.37 по московскому времени) на горнолыжном курорте "Холдоми" в Хабаровском крае в результате пожара в палаточном городке погиб ребенок, ещё несколько людей пострадали.
Отмечается, что пострадали девять человек, из них четверо детей, все были отправлены в больницу. По словам врачей, у пострадавших зафиксированы ожоги и отравление продуктами горения, - передаёт "Интерфакс".
В экстренных службах уточнили, что к прибытию пожарных 20 из 26 палаток уже сгорели. Всего на территории находилось 189 детей.
После происшествия детей разместили в домиках для отдыха, - передаёт РЕН ТВ.