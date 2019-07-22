Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

В понедельник, 22 июля, в Ленинградской области в Выборгском районе на 149-м км трассы Санкт-Петербург - Сортавала в 17 км от Приозерска столкнулись пять легковых автомобилей. В результате аварии пострадали двое маленьких детей.

"Произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, следовавших в попутном направлении. В результате пострадали двое детей - 2012 и 2014 годов рождения", - сообщил источник в экстренных службах ТАСС.

Согласно последним данным, детей, предварительно двух сестёр, отправили в больницу, информация об их состоянии и характере травм не уточняется.

Проводится тщательная проверка, направленная на выявление всех деталей происшествия.