Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
22 июля 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 22 июля, в Ленинградской области в Выборгском районе на 149-м км трассы Санкт-Петербург - Сортавала в 17 км от Приозерска столкнулись пять легковых автомобилей. В результате аварии пострадали двое маленьких детей.
"Произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, следовавших в попутном направлении. В результате пострадали двое детей - 2012 и 2014 годов рождения", - сообщил источник в экстренных службах ТАСС.
Согласно последним данным, детей, предварительно двух сестёр, отправили в больницу, информация об их состоянии и характере травм не уточняется.
Проводится тщательная проверка, направленная на выявление всех деталей происшествия.