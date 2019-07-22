Обнаженный мужчина устроил пробежку в Парке Горького
22 июля 2019, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 22 июля, неизвестный мужчина попытался совершенного голым пробежаться по Парку Горького в Москве. Фотография с хулиганской выходкой в публичном месте успела попасть в Сеть.
"Это хулиганская выходка. Молодой человек разделся и попытался пробежать по парку. Задержали его быстро и передали полиции", - сообщили в пресс-службе парка РИА Новости.
Уточняется, что мужчину заметили сотрудники охраны и оперативно принял меры по задержанию правонарушителя. Представители пресс-службы решили напомнить, что загорать без одежды на территории Парка Горького запрещено.
Более подробная информация о дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.