Обнаженный мужчина устроил пробежку в Парке Горького

В понедельник, 22 июля, неизвестный мужчина попытался совершенного голым пробежаться по Парку Горького в Москве. Фотография с хулиганской выходкой в публичном месте успела попасть в Сеть.

"Это хулиганская выходка. Молодой человек разделся и попытался пробежать по парку. Задержали его быстро и передали полиции", - сообщили в пресс-службе парка РИА Новости.

Уточняется, что мужчину заметили сотрудники охраны и оперативно принял меры по задержанию правонарушителя. Представители пресс-службы решили напомнить, что загорать без одежды на территории Парка Горького запрещено.

Более подробная информация о дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.