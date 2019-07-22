В Калужской области продавщица сломала покупателю челюсть за грубость

В понедельник, 22 июля, стало известно, что в Калужской области женщина - продавец ударила покупателя за оскорбительные слова в её адрес. Согласно источнику в полиции, работнику магазина грозит до трёх лет лишения свободы.

Уточняется, что молодой человек 1994 года рождения зашёл ночью в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе, где вступил в конфликт с другим клиентом. Продавец решила сделать покупателю замечание, на что тот начал отвечать грубостью. Позже взаимная словесная перепалка переросла в драку и оппоненты вышли на улицу.

"Продавец и покупатель начали толкать друг друга, молодой человек упал на землю, женщина нанесла гражданину несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых молодой человек остался лежать на земле без движения", - передаёт сообщение МВД РИА Новости.

Продавщица сразу призналась, что это она побила мужчину и назвал причину полицейскому.

Медики диагностировали пострадавшему перелом челюсти и доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.