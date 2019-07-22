Российские туристы застряли в аэропорту Антальи

В понедельник, 22 июля, Российское генконсульство в Анталье сообщило о задержке рейса по техническим причинам. Отмечается, что более 500 российских туристов не могут вылететь из-за этого в Москву.

"Подтверждаем информацию о задержке рейса в аэропорту Антальи. По информации, полученной от туристической компании "Анекс Тур", пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ожидается техническое решение данного вопроса, потому что "лететь на неисправном самолёте у пассажиров желания нет". Представители российской дипмиссии добавили, что генконсульство держит ситуацию на контроле.