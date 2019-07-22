//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

На Урале прокуратура заинтересовалась больницей, в которой не оказалось противоядия от змей

22 июля 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

На Урале прокуратура заинтересовалась больницей, в которой не оказалось противоядия от змей
Фото: pixabay.com

На Урале прокуратура начала проверять больницы, после того, как мужчина умер от укуса ядовитой змеи из-за отсутствия противоядия. В региональном Минздраве подтвердили, что в момент госпитализации мужчины в больнице не было необходимых препаратов.

В Подмосковье женщину укусила гадюка

В Подмосковье женщину укусила гадюка

«Прокуратурой Сосновского района организована проверка качества оказания пациенту медицинской помощи. По итогам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в пресс-центре.

Мужчина был доставлен в реанимацию села Долгодеревенское в среду, 17 июля, через три часа после укуса гадюки. В больнице мужчина скончался, передаёт «Известия». Необходимые лекарства привезли в больницу только на следующий день.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Венецианского принца ограбили в Париже

Венецианского принца ограбили в Париже

В Париже ограбили принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супругу – французскую актрису Клотильду Куро. Данное происшествие случилось в столице Франции в минувшую пятницу, 20 июля.

//В мире

Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду

Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.

//В мире

На Украине придумали, как прекратить получение паспортов РФ жителями Донбасса

На Украине придумали, как прекратить получение паспортов РФ жителями Донбасса

Украинские власти планируют ввести национальные санкции против жителей Донбасса, которые стали гражданами РФ. Об этом сообщили киевские масс-медиа.

//В мире

В партии Зеленского решили отказаться от коалиции

В партии Зеленского решили отказаться от коалиции

Лидер партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсировал отказ от коалиции в грядущей Верховной Раде. Он объяснил причины для этого шага.

//Общество

Стало известно, в каких регионах России самая сложная ситуация на рынке труда

Стало известно, в каких регионах России самая сложная ситуация на рынке труда

В понедельник, 22 июля, стало известно, в каких российских регионах сейчас наблюдается наиболее сложная ситуация на рынке труда. Данные об этом показателе предоставили ранее сотрудники Роструда.

//Новости СМИ2

//Наука

Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми

Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что обнаруженные на Марсе следы присутствия воды и другие факторы указывают на необходимость вести поиски жизни на этой планете, сообщает ТАСС.

//Происшествия

Сорвавшиеся с горы в Кабардино-Балкарии альпинисты найдены мертвыми

Сорвавшиеся с горы в Кабардино-Балкарии альпинисты найдены мертвыми

В понедельник, 22 июля, в Кабардино-Балкарии нашли тела двух альпинистов из Санкт-Петербурга, которые ранее сорвались со скалы во время восхождения. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

//Культура

Актриса Инна Чурикова вышла на связь с поклонниками после инцидента в театре

Актриса Инна Чурикова вышла на связь с поклонниками после инцидента в театре

75-летняя актриса Инна Чурикова вышла на связь с поклонниками после инцидента в театре. 18 июля артистка упала со сцены во время спектакля и получила серьезные травмы, после чего ее доставили в больницу.

//Шоу-бизнес

Поклонники гадают, почему певица Глюкоза больше не носит обручальное кольцо

Поклонники гадают, почему певица Глюкоза больше не носит обручальное кольцо

Поклонники гадают, почему певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, перестала носить обручальное кольцо. Многие заметили, что на последних снимках она позирует без украшения.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Когда 5G придёт в Россию?

Когда 5G придёт в Россию?

Аналитики рассказали, что Европе и России в ближайшие годы не стоит надеяться на массовое распространение технологий 5G. По их словам, минимум до 2025 года во главе угла останутся 4G.

//Происшествия

В Москве у мужчины похитили сумку со 150 тысячами евро

В Москве у мужчины похитили сумку со 150 тысячами евро

В Москве неизвестные отобрали у мужчины сумку, в которой лежала крупная сумма. Согласно последней информации столичного главка полиции, инцидент произошел в понедельник в районе проспекта Мира.

//Происшествия

На Урале прокуратура заинтересовалась больницей, в которой не оказалось противоядия от змей

На Урале прокуратура заинтересовалась больницей, в которой не оказалось противоядия от змей

На Урале прокуратура начала проверять больницы, после того, как мужчина умер от укуса ядовитой змеи из-за отсутствия противоядия. В региональном Минздраве подтвердили, что в момент госпитализации мужчины в больнице не было необходимых препаратов.

//Шоу-бизнес

«Лайма. Рандеву. Юрмала»: Максим Галкин бегло заговорил по-латышски

«Лайма. Рандеву. Юрмала»: Максим Галкин бегло заговорил по-латышски

Закончился фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». Отгремели аплодисменты, опустел концертный зал «Дзинтари». Чем запомнился фестиваль? Конечно, интересными моментами!

//Экономика

У россиян зафиксировали рост свободных денег

У россиян зафиксировали рост свободных денег

Исследователи подсчитали, что у россиян появилось больше свободных денег. С мая по июнь их количество увеличилось на 11,4% и в среднем составило 33,1 тысяч рублей, сто стало рекордом в этом году.

//Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в размере 13 тыс. руб.

Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в размере 13 тыс. руб.

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков возместил ущерб в размере 13 тыс. руб. Об этом сообщила его адвокат в Замоскворецком суде столицы.

//Общество

Уголовное дело похитителя картины «Ай-Петри. Крым» сегодня будет рассмотрено в суде

Уголовное дело похитителя картины «Ай-Петри. Крым» сегодня будет рассмотрено в суде

Уголовное дело в отношении уроженца Крыма Дениса ЧУПРИКОВА, которого обвиняют в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, сегодня будет рассмотрено в суде

//Происшествия

СМИ: автобус сбил ребенка у остановки в Москве

СМИ: автобус сбил ребенка у остановки в Москве

Утром в понедельник, 22 июля, на остановке, расположенной на юго-востоке Москвы, автобус совершил наезд на ребенка. Соответствующую информацию ранее сегодня журналистам предоставили очевидцы.

//Общество

В районе Севастополя на мысе Фиолент погиб молодой человек

В районе Севастополя на мысе Фиолент погиб молодой человек

На минувшей неделе на мысе Фиолент, что в районе Севастополя, произошла трагедия – погиб молодой человек 1986 года рождения,

//Культура

Скончался актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

Скончался актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

Накануне стало известно, что из жизни ушел звезда фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82". Денис Кмит, которому на момент съемок было 22 года, проснулся знаменитым после выхода этой картины на экраны.

//Общество

Актер и режиссер Всеволод Шиловский: Самая незащищённая особь нашего государства – это женщина

Актер и режиссер Всеволод Шиловский: Самая незащищённая особь нашего государства – это женщина

Есть темы, которые можно назвать вечными. Искусство, конфликт поколений, переменчивость времён и нравов… И потому всегда интересно поговорить об этом со знающим человеком. Интервью со знаменитым актёром театра и кино В. Н. Шиловским, народным артистом РСФСР, талантливым режиссёром и педагогом.

//В мире

В Госдуме оценили выбор украинцев

В Госдуме оценили выбор украинцев

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что на Украине выборы в Верховную раду прошли точно так, как предполагал президент страны Владимир Зеленский. При этом Калашников усомнился, что глава Украины сможет реализовать все свои планы.

//В мире

У берегов Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад субмарину

У берегов Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад субмарину

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что у берегов страны была найдена подводная лодка "Минерва", которая более полувека назад затонула в Средиземном море при таинственных обстоятельствах.

//В мире

Чавушоглу заявил, что исключить Турцию из НАТО невозможно

Чавушоглу заявил, что исключить Турцию из НАТО невозможно

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что исключить страну из Североатлантического альянса невозможно. Дипломат добавил, что Анкара имеет право сотрудничать с другими странами.

//Здоровье

Врач рассказала, как бороться со стрессом при помощи еды

Врач рассказала, как бороться со стрессом при помощи еды

Диетолог рассказала, как продукты могут повлиять на нервную систему и избавить от стресса. Со слов Антонины Стародубовой, лучше всего действует молодой зелёный горошек.

//В мире

Латвия: публикация в ФБ «довела» до уголовного процесса

Латвия: публикация в ФБ «довела» до уголовного процесса

Служба государственной безопасности начала уголовный процесс против члена правления Русского союза Латвии Александра Филея в связи с его публикацией в фейсбуке, где он поздравил читателей с датой, когда «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима».

//Общество

Актриса Юлия Подозёрова: "Этот мир куда-то катится..."

Актриса Юлия Подозёрова: "Этот мир куда-то катится..."

Юлия Подозёрова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мамочки», «Жена напрокат», «Заложница», «Ни за что не сдамся», «Ивановы-Ивановы», «Прекрасные создания» и др. Скоро на телеканале СТС начнётся показ 2-й части сериала «Психологини»

//Шоу-бизнес

В сети появилась "шпаргалка" музыкантов группы Metallica с текстом "Группы крови"

В сети появилась "шпаргалка" музыкантов группы Metallica с текстом "Группы крови"

Концертное агентство Sav Entertainment в понедельник, 22 июля, обнародовало "шпаргалку", по которой музыканты всемирно известной группы Metallica выучили знаменитую песню Виктора Цоя "Группа крови".

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова удивила поклонников снимком в "детском" дождевике

Екатерина Стриженова удивила поклонников снимком в "детском" дождевике

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала фотографию в розовом дождевике с капюшоном, которая удивила ее поклонников. Многие привыкли видеть знаменитость исключительно в элегантных нарядах.

//Политика

«Санкции – дело пустое»: в Совфеде прокомментировали слова Киева о санкциях за российское гражданство

«Санкции – дело пустое»: в Совфеде прокомментировали слова Киева о санкциях за российское гражданство

В Совфеде заверили, что в случае необходимости Россия примет ответные меры, если власти Украины введут санкции за выдачу российского гражданства на территории ДНР и ЛНР.

//В мире

Стало известно, когда С-400 встанут на боевое дежурство в Турции

Стало известно, когда С-400 встанут на боевое дежурство в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утром в понедельник, 22 июля, сообщил, когда российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство на территории страны.

//В мире

Украинский эксперт оценил провал Порошенко на выборах в парламент

Украинский эксперт оценил провал Порошенко на выборах в парламент

Украинский эксперт заявил, что результаты прошедших выборов в Верховную раду Украины ясно показывают, что жители страны отвернулись от экс-главы государства Петра Порошенко и его агрессивной политики.

//Происшествия

Иномарка сбила школьника на тротуаре после ДТП на западе Москвы

Иномарка сбила школьника на тротуаре после ДТП на западе Москвы

На западе Москвы вечером в воскресенье произошло столкновение двух автомобилей. Согласно последней информации, в результате случившегося травмы получили три человека, среди которых школьник.

//В мире

В Иране 17 человек осуждены за шпионаж в пользу США

В Иране 17 человек осуждены за шпионаж в пользу США

В Иране суд вынес приговор в отношении семнадцати человек, которых обвинили в шпионаже в пользу США. Об этом сообщило в понедельник, 22 июля, сотрудники Министерства информации (разведки) Ирана.

//Новости СМИ2

//В мире

Ушел из жизни генеральный директор МАГАТЭ

Ушел из жизни генеральный директор МАГАТЭ

Утром в понедельник, 22 июля, стало известно о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Согласно последним данным, политику было 72 года.

//Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв женился

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв женился

Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталёв женился на своей возлюбленной певице Марии Гончарук. Хрусталёв официально представил Гончарук в качестве своей девушки в 2017 году.

//В мире

В Польше предоставили подробности дела о смерти пятилетнего гражданина РФ

В Польше предоставили подробности дела о смерти пятилетнего гражданина РФ

Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский рассказал подробности дела о смерти 5-летнего гражданина РФ. Тело мальчика нашли 20 июля, через 10 дней после исчезновения.

//Происшествия

В Москве легковой автомобиль врезался в гостиницу

В Москве легковой автомобиль врезался в гостиницу

В Москве на юго-востоке города легковой автомобиль врезался в здание гостиницы, рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД. Согласно имеющейся информации, в результате ДТП пострадавших нет.

//В мире

Ученые: индийцев больше, чем китайцев уже сегодня

Ученые: индийцев больше, чем китайцев уже сегодня

Если раньше была уверенность, что Китай – самая большая по численности населения страна, то сейчас аналитики стали в этом сомневаться. Судя по всему, явный лидер – Индия, которая в ближайшие годы только укрепит свои позиции.

//Общество

Минприроды намерено ввести сложный экзамен для получения охотничьих билетов

Минприроды намерено ввести сложный экзамен для получения охотничьих билетов

Минприроды планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета. Дело в том, что действующие правила не гарантируют наличие у россиян минимальных знаний и навыков для осуществления охоты.

//Новости МирТесен

//В мире

Королева пригласила Меган Маркл отпраздновать день рождения вместе

Королева пригласила Меган Маркл отпраздновать день рождения вместе

Вопрос о том, пришлась ли Меган Маркл по душе королеве Великобритании Елизавете II, волнует многих и за пределами Соединённого королевства. Недавно стало известно о сюрпризе, который королева готовит ко дню рождения супруги своего внука.

//В мире

Эксперты рассказали о возможных путях евроинтеграции Западных Балкан

Эксперты рассказали о возможных путях евроинтеграции Западных Балкан

Пражский институт исследований безопасности подготовил доклад о путях евроинтеграции Западных Балкан. Авторы документа считают, что Брюсселю следует активно нарабатывать репутацию в регионе.

//Экономика

Из российских банков в текущем году пытались похитить не менее 24 миллиардов

Из российских банков в текущем году пытались похитить не менее 24 миллиардов

Стало известно, что за последние полгода несколько крупнейших банков страны подвергались атакам хакеров. Всего в текущем году злоумышленники пытались похитить не менее 24 миллиардов рублей, передаёт КП.

//Общество

Стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Сегодня стало известно, какая погода ждет москвичей и гостей столицы на этой неделе. Согласно последней информации синоптиков, в будние дни в городе будет облачно, местами ожидаются осадки.

//Здоровье

Врач перечислила тех людей, которым могут навредить овощи

Врач перечислила тех людей, которым могут навредить овощи

Несмотря на несомненную пользу овощей, некоторым людям противопоказано их употребление в пищу. Врач-гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому следует сократить их в своём рационе.

//Культура

Медики рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

Медики рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

Утром в понедельник, 22 июля, медики рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой, которая была экстренно госпитализирована в минувший четверг, 18 июля, после падения со сцены во время спектакля.

//В мире

Партия Зеленского после обработки около 9% протоколов набирает 41,4% голосов

Партия Зеленского после обработки около 9% протоколов набирает 41,4% голосов

В ночь на понедельник, 22 июля, стало известно, что пропрезидентская партия "Слуга народа" после обработки 9,14% протоколов набирает 41,4% голосов в ходе внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

//В мире

На Украине хотят пресечь выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

На Украине хотят пресечь выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил о том, что на Украине собираются пресечь выдачу российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик.

//Шоу-бизнес

Волочкова прокомментировала слухи о своей свадьбе

Волочкова прокомментировала слухи о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своей свадьбе, которые появились в средствах массовой информации. Журналисты писали, что скоро состоится бракосочетание артистки с возлюбленным.

//Шоу-бизнес

Metallica во время концерта в Москве спела "Группу крови" на русском языке

Metallica во время концерта в Москве спела "Группу крови" на русском языке

В минувшее воскресенье, 21 июля, на московском стадионе "Лужники" состоялся концерт всемирно известной группы Metallica. Коллектив удивил поклонников, исполнив песню "Группа крови" на русском языке.

//Происшествия

Boeing 735 вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Boeing 735 вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Самолёт авиакомпании Utair, следовавший рейсом «Тюмень – Минеральные воды», в понедельник, 22 июля, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.

//Происшествия

На Урале водитель иномарки пытался наехать на мужчину с ребенком на руках

На Урале водитель иномарки пытался наехать на мужчину с ребенком на руках

На Урале водитель иномарки при объезде пробки попытался наехать на мужчину с ребенком на руках. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фото старшего сына певца, который вырос копией отца
2

Алла Пугачёва щеголяет в Юрмале в белых коротеньких шортах
3

В сети раскритиковали новый снимок Надежды Бабкиной, отдыхающей на Кипре
4

"Ужас какой!" - телеведущая Ольга Скабеева возмущена заявлением Зеленского об обстреле Первомайска
5

В сети обсуждают, как похудела и похорошела Лариса Гузеева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры