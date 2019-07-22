На Урале прокуратура заинтересовалась больницей, в которой не оказалось противоядия от змей

На Урале прокуратура начала проверять больницы, после того, как мужчина умер от укуса ядовитой змеи из-за отсутствия противоядия. В региональном Минздраве подтвердили, что в момент госпитализации мужчины в больнице не было необходимых препаратов.

В Подмосковье женщину укусила гадюка

«Прокуратурой Сосновского района организована проверка качества оказания пациенту медицинской помощи. По итогам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в пресс-центре.

Мужчина был доставлен в реанимацию села Долгодеревенское в среду, 17 июля, через три часа после укуса гадюки. В больнице мужчина скончался, передаёт «Известия». Необходимые лекарства привезли в больницу только на следующий день.