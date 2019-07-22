Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в размере 13 тыс. руб.

Юрист Светлана Горбунова отметила, что вышеуказанная сумма – это стоимость восстановительных работ, передает в понедельник РИА "Новости"

Напомним, картина была украдена из Третьяковки 27 января. Молодой человек беспрепятственно вынес полотно. На следующий день он был задержан. Впоследствии Денис Чуприков признал себя виновным и объяснил мотив своего поступка – якобы он хотел "привлечь к себе внимание".