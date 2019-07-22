СМИ: автобус сбил ребенка у остановки в Москве
22 июля 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 22 июля, на остановке, расположенной на юго-востоке Москвы, автобус совершил наезд на ребенка. Соответствующую информацию ранее сегодня журналистам предоставили очевидцы.
Отмечается, что ребенок в результате наезда автобуса у остановки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение на "скорой помощи".
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также характер травм пострадавшего.
В ГИБДД Москвы в настоящий момент отрицают новость об этой аварии.