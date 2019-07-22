В Москве легковой автомобиль врезался в гостиницу

В Москве на юго-востоке города легковой автомобиль врезался в здание гостиницы, рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД. Согласно имеющейся информации, в результате ДТП пострадавших нет.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 22 июля. Легковой автомобиль Volkswagen врезался в гостиницу, располагающуюся по адресу: улица Смирновская, дом № 25, строение 4, передаёт Мир24. Предполагается, что водитель машины не справился с управлением.

На место ДТП прибыли работники экстренных служб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.