В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по соседям

В воскресенье, 21 июля, в Новой Москве в деревне Ерино мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по соседям. В результате происшествия пострадал человек.

Согласно источнику, правонарушитель выпивал дома со своими друзьями, после чего начал бегать с топором по деревне и вести себя неадекватно. По словам очевидца, мужчина ушёл за оружием и начал стрелять по соседям на втором этаже якобы из-за громкой музыки. Позже он поднялся к ним, постучал в дверь и выстрелил в глазок, - передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что пострадал мужчина 1989 года рождения по фамилии Милешко, его доставили в больницу с травмой пальца.

Полиция проводит проверку, выясняется причина происшествия. По словам правоохранителей, злоумышленник скрылся в своей квартире.