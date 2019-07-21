В воскресенье, 21 июля, в московский аэропорт Внуково из-за пожара на борту вернулся пассажирский самолёт Boeing 737, вылетевший в Прагу. Отмечается, что на борту находилось 187 человек.

"Boeing 737 авиакомпании "Россия" который выполнял рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет", - сообщили в МЧС ТАСС.

Члены экипажа не увидели признаков задымления на борту во время приземления лайнера. В аэропорту отметили, что во время полёта сработал датчик пожарной сигнализации. Однако причина реагирования неизвестна.

Всех пассажиров направят резервным рейсом в Прагу.

Проводится проверка. Выясняется причина инцидента.