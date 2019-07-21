Рейс "Москва - Прага" вернулся в столичный аэропорт из-за пожара на борту
21 июля 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 21 июля, в московский аэропорт Внуково из-за пожара на борту вернулся пассажирский самолёт Boeing 737, вылетевший в Прагу. Отмечается, что на борту находилось 187 человек.
"Boeing 737 авиакомпании "Россия" который выполнял рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет", - сообщили в МЧС ТАСС.
Члены экипажа не увидели признаков задымления на борту во время приземления лайнера. В аэропорту отметили, что во время полёта сработал датчик пожарной сигнализации. Однако причина реагирования неизвестна.
Всех пассажиров направят резервным рейсом в Прагу.
Проводится проверка. Выясняется причина инцидента.