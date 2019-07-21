В Подмосковье из горящей психиатрической лечебницы эвакуировали людей

В Московской области более семидесяти пациентов и сотрудников психиатрической больницы эвакуировали из-за пожара. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

В Подмосковной Яхроме произошёл пожар в психиатрической лечебнице, передаёт РИА Новости. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сообщил представитель местных экстренных служб. Также он подчеркнул, что огонь удалось быстро ликвидировать, пострадавших при пожаре нет.

«На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека», - рассказал он.