Самолет Sukhoi Superjet 100 с треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Верхний слой лобового стекла треснул во время полета у самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежащем авиакомпании "Якутия", который следовал из Южной Кореи. Лайнер приземлился во Владивостоке.

В ходе рейса командир воздушного судна сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи".

"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал", - говорится в сообщении компании.