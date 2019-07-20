В Подмосковье задержаны двое следователей, подозреваемых в получении взятки

В Московской области задержаны двое следователей, которые подозреваются в получении взятки. Соответствующую информацию предоставила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уточняется, что в ходе оперативных мероприятий задержали двоих следователей следственных отделов по Королеву и Мытищам по подозрению в получении взятки в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Сумма была передана им за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.