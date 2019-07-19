До 34 увеличилось число жертв поджога анимационной студии в японском городе Киото

В Японии еще один человек умер, получив страшные ожоги при пожаре на анимационной студии Kyoto Animation. На данный момент известно о 34 погибших. Установлено, что 18 июля 41-летний мужчина проник в здание анимационной студии с двумя канистрами бензина и устроил поджог.

Возгорание в студии аниме в Киото, по предварительным данным, началось в минувший четверг в 10.35 по местному времени на первом этаже трехэтажного здания, в котором базируется одна из студий компании Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni. Согласно информации разных источников, в студии в момент пожара работали 73 человека.

В тот же день погибли 33 человека и еще пострадали около 30 человек. С ожогами разной степени тяжести они находятся под наблюдением врачей.

Поджигатель, который объяснил свои действия тем, что студия якобы украла у него идею какого-то произведения, также получил серьезные ожоги, - передает ТАСС. Подозреваемому, если его вина будет доказана, в Японии может грозить смертная казнь.