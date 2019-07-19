В Хабаровском крае участились лесные пожары

В Хабаровском крае за один день 19 июля было зарегистрировано пять лесных пожаров. На данный момент один из них удалось локализовать.

В Аяно-Майском районе полыхают два участка на площади около тысячи гектаров. Еще два замечены в Николаевском районе. Один из них находится в трех десятков километров от ближайшего населенного пункта – Нижние Пронги, а другой всего в 14 километрах от села Васильево. Огнем поражены два десятка гектаров.

Добрался огонь и до Комсомольского района. Там пожар разгорелся в почти 30 километрах от населенно пункта Боктор. Этот пожар, действовавший на площади 75 Га, удалось потушить.

Всего в тушении принимали участие 48 сотрудников лесной службы. На помощь им пришли шесть единиц спецтехники. На данный момент местным дизелям ничего не угрожает.

Перед этим последние лесные пожары были зафиксированы 9 июля на территориях Хабаровского, Комсомольского, Солнечного и Ванинского районов.