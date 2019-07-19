В СК назвали предварительную причину задымления в самолете в Шереметьево

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете компании Nordwind в аэропорту Шереметьево.

В рамках работы следственно-оперативной группы и авиационных техников на месте происшествия предварительно установлено, что причиной случившегося стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, передает сегодня ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево из-за задымления в самолете проводилась эвакуация пассажиров по надувным трапам.