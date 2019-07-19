На встрече автолюбителей легковушка сбила 14 человек

В британском городе Стивенидж недалеко от Лондона на встрече автолюбителей произошло столкновение двух легковых автомобилей. Отмечается, что в районе происшествия находились несколько человек.

"Несколько людей находились в районе происшествия, 14 человек в настоящий момент получают медицинскую помощь из-за травм, в том числе серьезных", - передаёт телеканал "ITV".

Уточняется, что один из автомобилей выезжает на главную дорогу, после чего в него влетает другая легковушка, задевая толпу зрителей. По словам организаторам, машины пытались обогнать друг друга.

Согласно источнику, мероприятие проводится ежегодно на протяжении десяти лет в благотворительных целях.

Сейчас полиция проводит тщательную проверку, направленную на выяснение всех деталей происшествия.