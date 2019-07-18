Водитель Toyota, выехавший в Туве на встречку, - сотрудник Росгвардии. В ДТП погибли 7 человек, трое из них - дети

В Туве водитель автомобиля Toyota Camry, выехавший на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora - 44-летний сотрудник Росгвардии. В результате ДТП 18 июля вечером погибли семь человек, в том числе трое детей. Погибли оба водителя и пять пассажиров Lada.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло семь граждан, в том числе трое детей, проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 18 июля около 21 часа на 18 км автотрассы «Кызыл-Эрзин» произошло столкновение автомобилей Тойота «Камри» под управлением сотрудника Росгвардии, а также автомобиля марки «Приора», в которой находилось восемь человек, в том числе трое малолетних детей: 9, 3 и 4 лет. В результате ДТП семь человек, в том числе дети, погибли, еще двое госпитализированы.

По данным СКР, на месте происшествия работает следственная группа в составе руководителя следственного управления Федотова Ю.В., заместителя руководителя Кюрю Г.С., следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.