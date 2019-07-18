На Украине нашли в чемодане задохнувшегося двухлетнего малыша

Мертвый двухлетний мальчик был обнаружен в чемодане на окраине города Черновцы. Полиция разыскивает мать погибшего. Об этом пишут украинские СМИ.

Чемодан был найден 27 июня. Его нашли местный жители. Открыв его, они были шокированы. Внутри находился маленький мальчик.

Следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Ребенок умер еще до того, как его засунули в чемодан. Таковы результаты экспертизы.

«Мальчик болел бронхиальной астмой», — заявил начальник областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский: «Легкие были, как у взрослого нездорового ребенка».

Возможной причиной гибели названо неоказание помощи при приступе астмы. Сейчас полиция разыскивает мать ребенка. Она пропала.