Женщина утопила автомобиль в реке, выезжая с автомойки

В американском городе Хакенсак, штат Нью-Джерси, женщина по имени Эвелин Асперилл утопила иномарку в реке, выезжая с территории автоцентра, где она мыла автомобиль. Отмечается, что машина восстановлению не подлежит.

По словам женщины, она перепутала педали газа и тормоза и резко вылетела на проезжую часть, после чего Mercedes-Benz покатился с горки в реку, - передаёт издание "All County News" со ссылкой на пожарный департамент.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что водитель чуть не сбила сотрудников мойки. Уточняется, что Эвилин и её дочь оперативно вытащили из воды и доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.