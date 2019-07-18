Пьяный москвич избил прибывшую на вызов женщину-фельдшера

В Москве в воскресенье, 14 июля, пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера, которая прибыла к нему на вызов. Женщина получила травмы, после чего её госпитализировали.

Сообщается, что после приезда машины скорой помощи 22-летний житель столицы начал вести себя неадекватно. Во время осмотра он ударил фельдшера ногой в голову, из-за чего она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, передаёт РенТВ.

Сотрудники правопорядка задержали мужчину. Он сознался, что во время приезда фельдшера находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.