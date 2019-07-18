В Краснодаре у мужчины во рту взорвалось устройство для курения

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в местной больнице врачи спасли мужчине жизнь после того, как у него во рту взорвалось электронное устройство для курения. Отмечается, что у пострадавшего зафиксирована серьёзная травма.

В ведомстве добавили, что у 23-летнего молодого человек тяжёлая травма верхней челюсти, устройство взорвалось при затяжке.

"После тщательной диагностики состояния врачи больницы скорой помощи Краснодара обработали ушибленную зону и ушили раны", -передаёт РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшему необходима пластическая операция, чтобы устранить последствия после происшествия.

"В настоящий момент пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены", - заключили в ведомстве.