На Украине детей засыпало в песчаном карьере

Обвал песка стал причиной трагедии в песчаном карьере в Сарненском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Украины.

В результате обвала песком засыпало двух мальчиков. Местные жители тут же кинулись им на помощь. Одного несовершеннолетнего удалось спасти. Его доставили в больницу.

Второго пострадавшего найти пока не могут. Его розыски продолжаются. Как сообщает местное МЧС, глубина карьера составляет около пяти метров.