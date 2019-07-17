СМИ: в Москве женщину задержали за покупку лекарств больному ребенку

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава рассказала журналистам, что в Москве два сотрудника полиции задержали женщину после получения "контрабандной" посылки для ее больного ребенка.

Елену Боголюбову обвинили в контрабанде психотропных веществ. Как отмечает Мониава, женщина пыталась найти противосудорожный препарат для своего сына, но в РФ его не было, и она заказала лекарство через интернет.

Двое полицейских якобы заявили, что посылка арестована, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также не отпускали ее домой 7 часов. Однако, Московской главк МВД опроверг информацию о задержании женщины.