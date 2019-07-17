Жительница Екатеринбурга отсудила около 20 млн рублей за неисправный Tesla

Сегодня стало известно, что жительница Екатеринбурга отсудила у продавца неисправного электромобиля Tesla около 20 миллионов рублей. Гражданка приобрела транспортное средство в декабре 2017 года.

Как сообщается в среду, 17 июля, на официальном сайте Свердловского областного суда, машину женщине передали в апреле 2018 года. Через три месяца из строя вышел один электронный ключ автомобиля, а чуть позже – второй. Владелица пожаловалась компании-продавцу, однако там ей предложили отправить электромобиль в Берлин на ремонт, причем за ее же счет.

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд и в результате смогла взыскать с продавца стоимость Tesla (13 млн рублей), штраф (6 млн рублей), а также уплату госпошлины (60 тыс. рублей).