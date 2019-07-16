Должника напавшего на судебного пристава привлекли к уголовной ответственности

В рамках исполнительного производства о взыскании крупной налоговой задолженности судебные приставы Красноармейского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю совершили выезд в поселок Первомайский, по месту проживания должника. Безответственный гражданин задолжал государству 155 тысяч рублей.

Немалая задолженность совершенно не заботила селянина. Он старательно избегал встреч с судебным приставом, не отвечал на телефонные звонки, игнорировал вызовы на приём. Увидев работников Службы около своего дома, должник очень удивился – по всей видимости, он рассчитывал, что до отдаленного от районного центра поселка судебные приставы попросту не доедут. Но расчет неплательщика не оправдался.

Ни для кого не секрет, что налоги формируют государственный бюджет, они идут на оплату труда врачей и учителей, пособия малоимущим гражданам Российской Федерации и ремонт дорог. Потому данной категории задолженностей в Федеральной службе судебных приставов уделяется особое внимание.

Судебный пристав-исполнитель доходчиво объяснила должнику, что снисхождения не будет, долг оплатить придется, и, с учетом его безответственного отношения, принудительное взыскание начнется прямо сейчас, с ареста имущества.

Внезапно гражданин повел себя неадекватно. Он напал на обеспечивающего безопасность при проведении исполнительных действий судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и нанес ему несколько ударов. Впрочем, своим поведением гражданин лишь усугубил ситуацию. Агрессивного должника быстро обезвредили.

В настоящий момент по данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

Расследование ведется Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.