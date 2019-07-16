В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю 27-летний местный житель подозревается в убийстве 31-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одном из домов на улице Гоголя в поселке Черноморском. По версии следствия, в ночь на 5 июля 2019 года мужчина и женщина употребляли спиртные напитки в лесополосе на окраине поселка. Со слов подозреваемого, между ними произошел конфликт из-за того, что женщина злоупотребляла спиртными напитками и не уделяла должного внимания своим малолетним детям. В ходе ссоры фигурант нанес сожительнице не менее 15 ударов ножом в область грудной клетки, после чего ушел. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате причиненных ей ножевых ранений. Тело погибшей вечером 7 июля 2019 было обнаружено местными жителями, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Благодаря грамотной работе следователя следственного отдела и следователя-криминалиста следственного управления по краю при оперативной поддержке сотрудников полиции в кратчайшие сроки была установлена причастность сожителя женщины к совершению данного преступления, и он был задержан следователем.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.