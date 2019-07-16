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В подмосковном лесу обнаружены останки младенца

16 июля 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковном лесу обнаружены останки младенца
фото: pixabay.com
В подмосковном лесу обнаружены останки младенца с медицинским зажимом на теле. В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что по факту обнаружения тела новорожденного ребенка заведено дело.
 
Останки ребенка возрастом около 6 или 7 месяцев внутриутробного развития были найдены в деревне Мотяково Люберецкого района 14 июля. Эксперты полагают, что младенец скончался около года назад. 
 
Как сообщает РИА "Новости", уголовное дело заведено  по признакам преступления "Убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящий момент устанавливаются личность и местонахождение женщины, выбросившей младенца. В рамках судмедэкспертизы будет выявлена точная причина и давность смерти малыша.

 

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