В подмосковном лесу обнаружены останки младенца с медицинским зажимом на теле. В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что по факту обнаружения тела новорожденного ребенка заведено дело.

Останки ребенка возрастом около 6 или 7 месяцев внутриутробного развития были найдены в деревне Мотяково Люберецкого района 14 июля. Эксперты полагают, что младенец скончался около года назад.