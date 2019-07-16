На российском пляже погибли семь человек

Стало известно ещё о пяти погибших на несанкционированном российском пляже. Отмечается, что 15 июля спасатели сообщили о смерти двух детей и пропаже четырёх взрослых после купания в реке Лена под Якутском.

В ведомстве добавили, что на пляже отдыхали 11 человек. Взрослые оставили детей без присмотра, в результате чего не успели их спасти, - передаёт РИА Новости.

"Спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка, итого погибли семь человек, трое из которых – дети", - отметили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что на территории работают следователи, выясняются подробности, проводится проверка.

С родственниками погибших проводит беседы психолог.