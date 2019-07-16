Под Астраханью водитель легковушки сбил женщину и трех детей

В селе Зубовка в Астраханской области водитель легковушки совершил наезд на женщину и трех детей. Согласно последней информации УМВД России по региону, автомобилист к настоящему моменту задержан.

Происшествие случилось накануне вечером на улице Совхозная. Водитель отечественного автомобиля сбил пешеходов, которые шли справа по обочине, а затем скрылся.

В результате аварии сотрясение головного мозга и различные ушибы получили молодая женщина и ее годовалая дочь, передает РИА "Новости" . Такие же травмы были выявлены у шестилетнего мальчика и ребенка 2016 года рождения, которые являются ченами другой семьи.

Впоследствии водитель был задержан. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.