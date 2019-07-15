В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в причал
15 июля 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 15 июля, в Санкт - Петербурге теплоход на подводных крыльях "Метеор" носовой частью врезался в причал на Дворцовой набережной. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
В ведомстве добавили, что теплоход врезался во время швартовки.
"Судно получило незначительное повреждение носовой части. Ему, по предварительным данным, предстоит небольшой ремонт", - передаёт ТАСС.
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших не зафиксировано. Согласно источнику, все пассажиры покинули теплоход и транспортное средство свои ходом отправилось дальше.
По факту происшествия проводится проверка.