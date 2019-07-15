В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в причал

В понедельник, 15 июля, в Санкт - Петербурге теплоход на подводных крыльях "Метеор" носовой частью врезался в причал на Дворцовой набережной. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

В ведомстве добавили, что теплоход врезался во время швартовки.

"Судно получило незначительное повреждение носовой части. Ему, по предварительным данным, предстоит небольшой ремонт", - передаёт ТАСС.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших не зафиксировано. Согласно источнику, все пассажиры покинули теплоход и транспортное средство свои ходом отправилось дальше.

По факту происшествия проводится проверка.