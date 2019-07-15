В московской клинике во время массажа лица умерла женщина

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что во время массажа лица в столичном медицинском центре на Кастанаевской улице скончалась Элина Бабичева. Отмечается, что инцидент произошёл в четверг, 14 июля.

По словам косметолога, женщина находилась в неадекватном состоянии, когда пришла.

"Она только зашла, у нее были расширены зрачки неадекватно. Она была растрепана и в непонятном треморе нервном. Я спросила: "Может, мы перенесем?...Я видела, что человек беспокоен, мягко говоря. Она сказала: "Нет, все в порядке, пошли". Она только разделась, легла, у нее началась конвульсия сильная, пошла пена изо рта. Я крикнула медсестру Веру", - передаёт слова косметолога РЕН ТВ.

Косметолог Юлия отметила, что девушка не планировала никаких процедур кроме массажа лица. По слова родственников, женщина 1989 года рождения накануне обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур.

"При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой", - сообщили в СК ТАСС.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается точная причина смерти.