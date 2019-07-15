Искалеченную девочку из Ингушетии хотят усыновить десятки людей
15 июля 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что многие люди хотят удочерить избитую в Ингушетии 7-летнюю девочку. По её словам, каждый день поступают десятки звонков со всей России.
"В настоящий момент поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить. Неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и, конечно, игрушки", - передаёт слова Кузнецовой "Интерфакс".
Она отметила, что решение о передаче ребёнка приёмной семье будет решаться после выписки из больницы.
Напомним, что 4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли избитую 7-летнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами. Позже была задержана тётя ребёнка, которая постоянно избивала и мучила её.
Сейчас девочка находится в московской больнице. Отмечается, что ребёнок идёт на поправку, однако её состояние оценивается как стабильно тяжелое.