Искалеченную девочку из Ингушетии хотят усыновить десятки людей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что многие люди хотят удочерить избитую в Ингушетии 7-летнюю девочку. По её словам, каждый день поступают десятки звонков со всей России.

"В настоящий момент поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить. Неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и, конечно, игрушки", - передаёт слова Кузнецовой "Интерфакс".

Она отметила, что решение о передаче ребёнка приёмной семье будет решаться после выписки из больницы.

Напомним, что 4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли избитую 7-летнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами. Позже была задержана тётя ребёнка, которая постоянно избивала и мучила её.

Сейчас девочка находится в московской больнице. Отмечается, что ребёнок идёт на поправку, однако её состояние оценивается как стабильно тяжелое.